Spor Toto Süper Lig'e verilen arada çalışmalarına devam eden Beşiktaş, günün ilk antrenmanını salonda gerçekleştirdi.

Siyah-beyazlı oyuncular, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki idmanda antrenörler eşliğinde kendilerine verilen program doğrultusunda salonda dayanıklılık ve kondisyon çalışmaları yaptı.

İki grup halinde yapılan antrenman, ısınma ve stretching çalışmasıyla başladı. Denge ve kuvvet çalışmasıyla ile devam eden idman esneklik çalışmasıyla tamamlandı.

Dünya Kupası'nda ülke takımlarında yer alan Atiba Hutchinson Wout Weghorst, Romain Saiss ve Kevin N'Koudou'nun yanı sıra, tedavisi devam eden Josef de Souza ile Rachid Ghezzal antrenmana katılmadı.

Beşiktaş hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı ikinci çalışmayla sürdürecek.

İSTANBULSPOR'LA YARIN HAZIRLIK MAÇI OYNANACAK

Siyah-beyazlı ekip, lige verilen arada ilk hazırlık maçını yarın İstanbulspor'la oynayacak.

Vodafone Park'taki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.