Savunma hattına takviye yapmak isteyen Beşiktaş, sağ bek, stoper ve sol bek mevkilerinde forma giyen milli futbolcu Mert Müldür için devreye girdi. Siyah beyazlılar, transfer için Mert'in takımı Sassuolo ile temasa geçti. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Siyah - beyazlılarda transfer çalışmaları dört koldan devam ediyor. Fotomaç'ın haberine göre, özellikle savunma bölgesini güçlendirmek isteyen Kara Kartal, listesine Mert Müldür'ü de dahil etti. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Valentin Rosier'in performansından memnun kalmazken siyah-beyazlılar sağ bek için alternatif arayışlarını sürdürüyor. Kayserispor'dan Onur Bulut'u radarına alan siyahbeyazlılar, başka bir yerli ismi daha listeye aldı. Beşiktaş, İtalya Serie A'da Sassuolo forması giyen Mert Müldür için de düğmeye bastı.

TALİPLİSİ ÇOK

Mert Müldür için bir çok takım devreye girmiş durumda. Mert için sezon başında Trabzonspor, G.Saray ve F.Bahçe de devreye girmiş, ancak İtalyan ekibinin yetkilileri oyuncunun gitmesine izin vermemişti. Ancak Mert'in bu sezon şans bulamaması nedeniyle gelen teklifleri değerlendirmek istediğini kulübüne ilettiği belirtildi.

Kariyerinde 136 resmi maça çıkan Mert Müldür, bu dönemde Rapid Wien ve Sassuolo takımlarında görev yaptı. Rakip fileleri 4 kez havalandıran Mert, 11 de asist yaptı ve 15 gole doğrudan katkı verdi. Milli yıldız bu periyotta 12 sarı kart görürken, hiç kırmızı kartla cezalandırılmadı

KAAN AYHAN'I DA İSTİYORLAR

İtalyan ekibinde bu sezon ligde 1 maçta ve sadece 7 dakika forma giyen Mert, kupada da 45 dakika görev yapabildi. Aynı takımdan stoper mevkii için Kaan Ayhan'a da talip olan Beşiktaş'ın milli sağ bekin şartlarını öğrenmek için Sassuolo ile temaslarını sıklaştırdığı belirtildi. 2019'da Sassuolo'ya 4.7 milyon euro bonservisle Rapid Wien'den transfer olan 23 yaşındaki futbolcu, aynı zamanda stoper ve sol bekte de oynayabiliyor. Mert'in İtalyan temsilcisiyle 2024 yılına dek sözleşmesi bulunuyor.