Beşiktaş Kulübü anlamlı bir harekete imza attı. Siyah beyazlıların başkanı Ahmet Nur Çebi ile yönetim kurulu üyeleri ve futbolcular, Siirtli öğrencilere mont ve bot desteğinde bulundu.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ile yönetim kurulu üyeleri ve futbolcular, Siirtli öğrencilere mont ve bot desteğinde bulundu.

Kampanyayı organize eden Beşiktaş A Takımı Malzeme Sorumlusu ve maraton sporcusu Erdal Erdem, Kurtalan ilçesine bağlı Akdem köyüne gelerek burada Akdem İlkokulu öğrencilerine mont ve bot hediye ederken, onlarla sohbet etti.

Erdal Erdem, yaptığı açıklamada, kulüp başkanı Çebi'nin öncülüğünde sosyal sorumluluk faaliyetlerini sürdürdüklerini söyledi.

Kulüp olarak fırsat buldukça Siirtli öğrencilerin da yüzünü güldürmeye çalıştıklarını ifade eden Erdem, şöyle konuştu:

"Sosyal sorumluluk çalışmalarımız kapsamında Siirt'teki ihtiyaç sahibi bazı ailelerimizi ziyaret ederek gıda paketlerini teslim ettik, minik çocuklarımızla hasbihal etme fırsatı bulduk. Akdem İlkokulu ve Anaokulu öğrencilerimizle bir aradayız. Başkanımız Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu üyelerimiz ve futbol camiamızın destekleriyle geldik. Çocuklarımıza montlarını, botlarını giydirdik. Onların mutluluğu hepimizin mutluluğu olması lazım."

Beşiktaş Kulübünün, sporun dışında çok güzel sosyal projeleri olduğunu aktaran Erdem, çocuklar için sosyal projelere devam edeceklerini dile getirdi.

Siirt Şehit Zafer Kılıç Spor Lisesi'nde de öğrencilerle bir araya gelen Erdem, burada öğrencilerin spora ilişkin sorularını yanıtladı.

Erdem, ev sahipliğinden dolayı Siirt İktisas Spor Kulübü başkanı ve aynı zamanda eski milli güreşçi Mehmet Şakir Kayaalp ve kulüp üyelerine de teşekkür etti.