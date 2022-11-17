2022 Dünya Kupası nedeniyle liglere ara verilirken, takımlar da transfer çalışmaları için harekete geçti. Stoper takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş'ın, Kaan Ayhan ve Bruno Martins Indi'yle ilgilendiği bilinirken, son olarak listeye milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün de girdiği iddia edildi. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Beşiktaş'ta yönetim, Leicester City ile sezon sonunda yollarını ayıracak olan Çağlar Söyüncü için devreye girdi. Siyah-beyazlılar 26 yaşındaki oyuncuyu yarım dönem kiralamak için girişimde bulunacak.

Teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, stoper takviyesi için 2 isim üzerine yoğunlaşmıştı. Welinton'a ek olarak Montero ve Emrecan'la yollarını ayırma ihtimali bulunan Beşiktaş; Kaan Ayhan ve Bruno Martins İndi için çalışma başlatmıştı. Siyah-Beyazlılar'da son olarak gündeme yeni bir ismin geldiği ortaya çıktı.

2 MAÇTA FORMA GİYDİ

Fanatik'in haberine göre; İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'nin A Milli stoperi Çağlar Söyüncü, Beşiktaş'ın radarına girdi. Kulübünün yeni sözleşme teklifini kabul etmemesi sebebiyle İngiliz ekibinde gözden düşen ve bu sezon sadece 2 maçta süre alabilen 26 yaşındaki futbolcu, sezon sonunda boşa çıkacak. Yönetim, yeni dönem için başka bir Avrupa devine transfer olma planı olan oyuncuya, sezon sonuna kadar Beşiktaş'ta kiralık oynamayı önerecek.

BİRÇOK TALİBİ VAR

Leicester'da geri planda kaldığı için mutsuz olan Çağlar'ın bu teklife ne yanıt vereceği şimdiden merak konusu. Piyasa değeri 22 milyon euro bandında olan Çağlar'ı sezon sonunda kadrosuna katabilmek için başta İngiltere Premier Lig ve İspanya La Liga'dan kulüpler olmak üzere birçok kulüp şimdiden sırada.

Siyah-Beyazlılar, Beşiktaş'a yarım dönem imza atması halinde düzenli olarak forma giyeceği için yeni takımına hazır olarak gidecek olması sebebiyle yıldız ismin önerilerine olumlu yanıt vermesini bekliyor. Eğer bu senaryo gerçekleşirse Leicester da Çağlar'ın yarım dönemlik maaşını ödemekten kurtulacak.

