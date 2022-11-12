Beşiktaş'tan ayrılan Valerien Ismael'e sürpriz talip! İkinci lige gidiyor
Beşiktaş'taki görevinden ayrılan Valerien Ismael'e Ada yolu gözüktü. 47 yaşındaki hocanın, Championship takımlarından Luton Town'ın teknik direktör arayışlarında ön sırada yer aldığı öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 12.11.2022- 14:44
Sabah'ın haberine göre, Nathan Jones'u Southampton'a kaptıran Championship ekiplerinden Luton Town'ın teknik direktör arayışlarında Valerien Ismael'in ön sırada yer aldığı ifade edildi.
İngiltere Championship'de bu sezon çıktığı 20 resmi maçta 29 puan toplayan Luton Town, 9. sırada bulunuyor.
VALERIEN ISMAEL'İN KARİYERİ
47 yaşındaki Fransız teknik adam Beşiktaş'ta 18 resmi maça çıkarken 1.72 puan ortalaması tutturdu. Ismael, daha önce yine İngiltere Championship'de Barnsley ve West Bromwich Albion takımlarını çalıştırmış ve burada gösterdiği performanslarla beğeni kazanmıştı.