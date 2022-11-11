Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Rachid Ghezzal, geçtiğimiz günlerde ABD'de ayak ikinci parmak plantar plate yaralanması sebebiyle ameliyat edilmişti. Uzun bir süre sahalardan uzak kalacak olan Ghezzal'ın, kaç maç kaçıracağı belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

ABD'de ayak parmağından ameliyat olan Rachid Ghezzal'ın 2 ay sonra bireysel çalışmalara başlaması bekleniyor. Takıma dahil edilmesi ve tam hazır hale gelmesi için de bir o kadar süreye ihtiyacı var.

Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, geçtiğimiz günlerde ABD'de ayak ikinci parmak plantar plate yaralanması sebebiyle ameliyat olmuştu. Tecrübeli oyuncunun durumuyla ilgili Serik Belediyespor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçından sonra konuşan teknik direktör Şenol Güneş, "Ghezzal operasyon geçirdi. Tedavilerle düzeleceği beklendi ama olmadı. Süreyi doktor biliyor. Aradan sonra bakacağız. ABD'den gelince durumu değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

Ghezzal ile ilgili Beşiktaş'ın sağlık heyetinden teknik ekibe ilk bilgilendirme de geldi. Buna göre 30 yaşındaki futbolcunun 2 ay sonra bireysel çalışmalara başlayabileceği, ardından yaklaşık bir ay sonra takıma dahil olup topla çalışma yapabileceği ön görülüyor. Yıldız futbolcunun sakatlığını tamamen atlatıp hazır olmasının 3.5-4 ay arasında süreceği ifade edildi. Bu durumda Ghezzal'ın en iyi ihtimalle şubat sonu gibi sahada olabileceği kaydedildi. Bu arada, dalında ABD'de bir numara olduğu için Ghezzal'ın Prof. Ned Amendola'ya ameliyat olduğu bildirildi.

Sabah'ın haberine göre, Rachid Ghezzal, Beşiktaş'ın oynayacağı 12 lig maçında forma giyemeyecek. Tecrübeli futbolcunun tedaviye vereceği cevaba göre mart ayında oynanacak Fenerbahçe derbisinde görev alma ihtimali bulunuyor.

Bu sezon yaşadığı sakatlık nedeniyle Süper Lig'deki 5 maçta forma giyebilen Rachid Ghezzal, bunların üçünde ilk 11'de sahaya çıktı ve 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Toplamda 226 dakika sahada kaldı. Cezayirli yıldız, Beşiktaş kariyerinde ise toplam 83 karşılaşmada görev aldı. 15 gol atarken 26 da asist yaptı.