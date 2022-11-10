Beşiktaş'ın sezon başında Everton'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Dele Alli ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlılarda çıktığı maçlarda istenen performansı ortaya koyamayan yıldız oyuncuya devre arası ayrılık yolu gözüktü. İşte transferin detayları... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Beşiktaş'a büyük umutlarla gelen ancak şu ana kadar istenen performansı ortaya koyamayan Dele Alli ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

İngiliz orta saha, sezon başında Everton'dan 1 yıllığına kiralanmıştı. Ancak Beşiktaş ile Dele Alli'nin yolları sezon sonuna kalmadan ayrılabilir.

Portekiz basınında yer alan habere göre, Dele Alli'nin performansından memnun olmayan Beşiktaş, 26 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini ocak ayında feshedebilir. Siyah beyazlıların konuyla ilgili Everton kulübüyle görüşeceği belirtildi.

Teknik Direktör Şenol Güneş'in, Dele Alli ile ilgili olarak, "Kulübe yeterince bağlı değil" ifadelerini kullandığı da haberde yer aldı.

Diğer yandan A Spor yorumcusu Kartal Yiğit de konuyla ilgili, "Dele Alli, devre arasında Beşiktaş'tan ayrılabilir. Bu ayrılık olursa kimse şaşırmasın" ifadelerini kullandı.