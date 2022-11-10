Geçtiğimiz dönemlerde Beşiktaş forması giyen ve gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi haline gelen Anderson Talisca ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlılarla adı yeniden anılan Brezilyalı futbolcunun, kiralık olarak kadrota katılması planlanıyor. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Adı yeniden Beşiktaş'la anılmaya başlanan Anderson Talisca konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor.

Fotomaç'ın haberine göre, Beşiktaş yönetiminin, Al- Nassr'da forma giyen Sambacı ile dirsek temasına geçtiği öğrenildi.

Siyah beyazlıların 28 yaşındaki orta saha için kiralama formülünü kullanacağı öğrenildi.

Beşiktaş'ta forma giydiği dönemde adından sıklıkla söz ettiren Talisca, taraftarların da sevgilisi haline gelmişti.

Siyah beyazlılar, o dönem 2 yıllığına kiraladığı Talisca, 16/17 ve 17/18 sezonları arasında siyah-beyazlı formayı giydi.Beşiktaş'ta hem Şampiyonlar Ligi hem de Süper Lig'de golleriyle ön plana çıkan Brezilyalı yıldız, toplamda 80 maçta forma giydi. 80 maçta 37 gol ve 14 asist yapan Talisca, 1 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.