Öncelikli takviye yapılacak mevkilerden olan stoper için aday iddiaları ortaya atılmaya başlandı.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Beşiktaş'a Alman stoper!
Beşiktaş'ta gözler Şenol Güneş'in raporuna çevrildi. Siyah-beyazlılarda özellikle savunma hattında yaşanan sıkıntılara değinen Güneş devre arasından transfer düşünüyor. Bu noktada Beşiktaş'ta gündeme Alman savunma oyuncusu geldi. İşte detaylar... (BJK SPOR HABERLERİ)
Fotomaç'ın haberine göre bunlardan ilki de Fransız ekibi Lyon'da forma giyen Alman futbolcu Jerome Boateng oldu.
Daha önce de birçok kez Kartal'la adı anılan oyuncu için siyah beyazlıların rakam ve form araştırması yapmaya başladığı ileri sürüldü.