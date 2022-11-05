Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak olan Galatasaray-Beşiktaş maçı öncesi sahaya karşılaşma öncesi ilk çıkan siyah beyazlı antrenörler oldu. Konuk ekipte, takımın ısınması adına yapılacak olan hareketleri koordine etmek adına Nef Stadyumu'nda çalışmalar yapan 3 yardımcı antrenör, çime ayak basmalarıyla birlikte sarı kırmızılı taraftarların ıslıklarına maruz kaldı. Bu anlarda statta ciddi bir uğultu oluşurken yardımcı antrenörlerden 2'si tribünlere dönüp bir kaç saniye şaşkınlıkla etraflarını süzdüler.
Galatasaray Beşiktaş maçı öncesi siyah-beyazlı takım antrenörleri neye uğradığını şaşırdı!
Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, Nef Stadyumu'nda Galatasaray'ın konuğu oluyor. Kapalı gişe oynanacak olan dev derbi öncesinde siyah- beyazlı takımın ısınması adına yapılacak olan hareketleri koordine etmek için sahada çalışmalar yapan 3 yardımcı antrenör, Galataray taraftarının ıslıklarına maruz kaldı.
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 05.11.2022- 19:27