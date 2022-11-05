Beşiktaş'ın, sezon başında Everton'dan kadrosuna kattığı Dele Alli ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Frank Lampard itiraf etti! Dele Alli ve Şenol Güneş...
Beşiktaş'ın sezon başında Everton'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Dele Alli ile ilgili İngiltere'den açıklama geldi. Yıldız oyuncunun Everton'dan hocası Frank Lampard, Dele Alli ve Şenol Güneş hakkında konuştu. İşte Lampard'ın o sözleri... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Siyah beyazlılar, yıldız futbolcuyu sezon başında İngiliz ekibinden kiralamıştı.
Dele Alli, forma giydiği maçlarda oynadığı futbolla zaman zaman eleştirilmişti.