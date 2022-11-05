BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Frank Lampard itiraf etti! Dele Alli ve Şenol Güneş...

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Frank Lampard itiraf etti! Dele Alli ve Şenol Güneş...

Beşiktaş'ın sezon başında Everton'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Dele Alli ile ilgili İngiltere'den açıklama geldi. Yıldız oyuncunun Everton'dan hocası Frank Lampard, Dele Alli ve Şenol Güneş hakkında konuştu. İşte Lampard'ın o sözleri... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)