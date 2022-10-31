BEŞİKTAŞ HABERİ: Şenol Güneş Fatih Terim'i geçti! İşte o istatistik

Şenol Güneş'i takımı başına getiren Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Ümraniyespor'u 5-2 mağlup etti. Şenol Güneş, siyah beyazlılarda ikinci döneminde çıktığı ilk maçta başarılı bir sonuç aldı. Güneş, Ümraniyespor galibiyetiyle birlikte Fatih Terim'i de geçmiş oldu. İşte o istatistik... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 31.10.2022- 12:39