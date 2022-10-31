Beşiktaş'ta Valerien Ismael'in görevden ayrılmasının ardından anlaşma sağlanan Şenol Güneş, ilk maçına Ümraniyespor karşısında çıktı.
BEŞİKTAŞ HABERİ: Şenol Güneş Fatih Terim'i geçti! İşte o istatistik
Şenol Güneş'i takımı başına getiren Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Ümraniyespor'u 5-2 mağlup etti. Şenol Güneş, siyah beyazlılarda ikinci döneminde çıktığı ilk maçta başarılı bir sonuç aldı. Güneş, Ümraniyespor galibiyetiyle birlikte Fatih Terim'i de geçmiş oldu. İşte o istatistik... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 31.10.2022- 12:39
Siyah-beyazlıların rakibini 5-2'lik skorla geçtiği müsabakada ilginç bir tesadüf yaşandı. Beşiktaş, sahadan 5-2 galip ayrıldı.
Siyah Beyazlılar'ın gollerini Cenk Tosun (2), Weghorst (2) ve Tayyip Talha kaydetti. Beşiktaş, bu sezon ilk kez bir maçı 5 golle tamamladı.