Beşiktaş - Ümraniyespor maçında penaltı kararı! İşte o anlar...

Beşiktaş - Ümraniyespor maçında penaltı kararı! İşte o anlar...

Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, evinde Ümraniyespor'u konuk etti. Mücadelenin 3. dakikasında Beşiktaş, penaltı kazandı. Ceza sahası içerisinde yaşanan pozisyonda top Ümraniyespor forması giyen Allyson'un eline çarptı. VAR uyarısı sonrası hakem Tugay Kaan Numanoğlu, monitörden izledi ve beyaz noktayı gösterdi. İşte VAR'dan gelen görüntü...

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 30.10.2022- 17:10 Güncelleme Tarihi: 30.10.2022- 17:17