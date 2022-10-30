Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Ümraniyespor galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Kazanmamız gereken bir maçtı, sahamızda oynuyoruz böyle oynamamız gerekiyordu. Ümraniyespor'a göre güçlü bir ekibiz. Onların oynamasına izin verdik. Eksiklerimiz var, bunları düzelteceğiz. Taraftara ve sahada çabalayan oyuncularıma teşekkür ediyorum. Taraftar oyunu görüyor ve farkına varıyor. 30'uncu dakikada değişiklik yapacaktım ama bekledim. Oyuncuları da tanımak istiyorum. Gedson'un ve Tayyip'in sakatlığı var. Dediğim gibi oyuncularımı tanıyorum. İyi oynadığımız dakikalar var, kötü oynadığımız dakikalar var. Bunları da değiştireceğiz. Ümraniyespor gibi rakipleri yenmemiz gerekiyor. Onlar da iyi oynadı aslında. Haftaya Galatasaray maçımız var, sonrasında Antalyaspor maçı... Rakiplerimiz iyi oynuyor, biz de yarışta olacağız."

"Ghezzal bizimle olmayacak. 3 maç yok kendisi. Bizim takımımız iyi işler yapmalı, Galatasaray maçına odaklanmak yerine biz neler yapabiliriz ona bakıyoruz. Biz yanlış yaptığımız sürece, rakipler bunlardan yararlanacaktır. Çok gol atan ve yiyen bir ekibimiz. ikinci yarı fiziksel ve mental olarak düşüş yaşıyorlar. Bunları çözebilirsek, daha iyi bir takım oluruz."