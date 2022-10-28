Beşiktaş'ta Şenol Güneş ilk idmanına çıktı!

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de HangiKredi Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Siyah beyazlıların idmanında yeni teknik direktörü Şenol Güneş de yer aldı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 28.10.2022- 19:55