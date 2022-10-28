Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 4. tur maçında Beşiktaş ile Serik Belediyespor kozlarını paylaşacak. Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak maçın detayları merak ediliyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Beşiktaş - Serik Belediyespor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Beşiktaş ile Serik Belediyespor karşı karşıya gelecek. Turnuvaya 4. turdan katılan Beşiktaş, Serik Belediyespor ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Serik Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - SERİK BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Serik Belediyespor maçı 9 Kasım Çarşamba saat 21:00'de oynanacak. Maç A Spor'dan canlı olarak yayımlanacak.

Beşiktaş - Serik Belediyespor MAÇI İZLE - CANLI