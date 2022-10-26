Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay, Beşiktaş konusuna dair açıklamalarda bulundu. Çalımbay, " Beşiktaş ile bir görüşmem olmadı. Adımızın gündeme gelmesi gayet normal." dedi.

Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay, Beşiktaş konusuna dair açıklamalarda bulundu.



İŞTE ÇALIMBAY'IN SÖZLERİ:

Beşiktaş ile herhangi bir görüşmem olmadı. Şu an orada bir teknik direktör varsa ve net bir şekilde bırakmamışsa onun hakkında konuşmak çok doğru olmaz.

Biz başarılıyız. 3 yıldır Avrupa'ya giden tek Anadolu takımıyız. Zor şartlar altında gidiyoruz. Türkiye Kupası almışız. Adımızın Beşiktaş ile anılması, konuşulması gayet normal. Neticede yıllarca Beşiktaş'ta kaptanlık yaptık ve önemli başarılar kazandıkBeşiktaş ile herhangi bir görüşmem olmadı. Şu an orada bir teknik direktör varsa ve net bir şekilde bırakmamışsa onun hakkında konuşmak çok doğru olmaz.

Biz başarılıyız. 3 yıldır Avrupa'ya giden tek Anadolu takımıyız. Zor şartlar altında gidiyoruz. Türkiye Kupası almışız. Adımızın Beşiktaş ile anılması, konuşulması gayet normal. Neticede yıllarca Beşiktaş'ta kaptanlık yaptık ve önemli başarılar kazandık