Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, evinde Ümraniyespor'u ağırlayacak. Teknik direktör Valerien Ismael ile yollarını ayrıması beklenen siyah-beyazlı ekipte flaş bir gelişme yaşandı. Ismael, Ümraniyespor maçı öncesi yapılan antrenmanda oyuncularla ve tesis çalışanlarıyla vedalaşarak Nevzat Demir Tesisleri'nden ayrıldı.İşte haberin detayları... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında 30 Ekim Pazar günü HangiKredi Ümraniyespor'u ağırlayacak Beşiktaş, hazırlıklara başladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idmanın, üç grup halinde yapılan dar alanda çift kale maçla tamamlandığı ifade edildi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ile Beşiktaş Futbol AŞ Genel Müdürü ve Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı'nın da antrenmanı takip ettiği kaydedildi.

Beşiktaş ile yollarını ayıran teknik direktör Valerien Ismael, yapılan antrenmanda oyuncularla ve tesis çalışanlarıyla vedalaşarak Nevzat Demir Tesisleri'nden ayrıldı.