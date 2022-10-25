Yine çok zor maç yorumu yapılacak bir karşılaşma. Yazan arkadaş da zorlanıyor ben de… Çünkü maçta bir şey yok. İlk başta Beşiktaş saman alevi gibi, zaten golü de buluyor. Ama sonra üzerine ölü toprağı serilmiş bir maç. Beşiktaş bastırıyor gözüküyor ama göstermelik, etkili değil.

Hatayspor zayıf bir takım. Herhalde mali açıdan zor durumdalar. Çünkü bu Hatay 2-3 sene evvel çok zor bir takımdı. Volkan Demirel geldikten sonra biraz mücadele etmeye başladılar ama kapasiteleri belli. Siyah-beyazlılar öyle değil. Belli bir kadroları var, Hatay'a baktığında çok daha etkili olmaları lazım ama maalesef görüntü öyle değil. Kalitesiz bir maç. Seyretmek de zor, yazmak da zor.

Önemli bir şey var mı hani 'vah vah' dediğimiz, 'Bu da kaçar mı?' dediğimiz veya 'Ya ne güzel' dediğimiz? Maalesef yok. Kalite sıfır.

Şunu düşünüyorum, iki hafta sonra oynanacak Beşiktaş-Galatasaray maçı iki takım teknik direktörü için de dönüm noktası bir mücadele olacak. Belki Okan Buruk için bir fırsat daha olabilir. Çünkü bu yıl yeni geldi. Ama Valerien İsmael için aynı şeyleri söyleyemeyiz. Çünkü buraya geldiği zaman yeni bir sezona başlayacak kadar süre vardı önünde. Tahmin ediyorum, Dünya Kupası'na kadar Valerien İsmael belki devam eder ama Beşiktaş'a top oynatmıyor. Zaten bunu Beşiktaşlı bazı futbolcular da "Bizim gibi bir takımı çalıştıracak kapasitede değil" diyerek açıkça söylüyorlar teknik adamları için. Ben bu yazıyı yazdığımda skor 2-1 Hatay'ın lehine olmuştu ve 4 dakika daha oynayacaktı ve bu ana kadar da hakem belirli bir hata yapmadı.

O kaşarları gördükten sonra böyle hakemlere can kurban diyor insan.