Beşiktaşlı Dele Alli için İngilizlerden sert yorum! "Oynama şansı imkansız"
Beşiktaş'ın transferiyle dünya basınında geniş yer alan Dele Alli hamlesinin ardından İngilizlerden flaş bir yorum geldi. Basında yer alan haberde 26 yaşındaki futbolcunnun İngiltere Milli Takımı'na gitmesinin imkansız olduğu ifade edildi. (BJK SPOR HABERLERİ)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 22.10.2022- 13:10
DELE ALLI BEKLENTİNİN ALTINDA KALDI
Söz konusu haberde; Dele Alli'nin parlak geçmeyen kariyerini yeniden canlandırmak için transfer olduğu Beşiktaş'ta beklentilerin altında kaldığına vurgu yapıldı.
'İNGİLTERE ONUN İÇİN İMKANSIZ'
İlk 4 maçlık Beşiktaş performansıyla futbolcunun İngiltere Milli Takımı'na gitmesinin imkansız olduğu ifade edilirken, yıldız oyuncunun durumunun diğer gençler açısından da örnek olabileceği ifade edildi.
BEŞİKTAŞ'IN DELE ALLI KARARI
Premier Lig ekibi Everton ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Dele Alli için Beşiktaş henüz bir karar vermiş değil. Beşiktaşlı yöneticiler futbolcunun performansına göre hareket edecek.
BEŞİKTAŞ'TA NE YAPTI?
Dele Alli Beşiktaş'ta 358 dakika süre alırken 1 gol kaydetti. Futbolcu Everton'da ise 2 maçta 396 dakika süre alıp skora katkı yapamadı. Dele Alli daha önce Tottenham ve Milton Keynes Dons takımlarının formalarını da giymişti.