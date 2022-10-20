BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Atiba Hutchinson'ın gözü o kararda! Kanada Milli Takımı...

Beşiktaş'ın emektar futbolcusu Atiba Hutchinson yaklaşık 3.5 aydır sahalardan uzak durumda. Şubat ayında 40 yaşına girecek olan futbolcu için ortaya atılan iddia ise tecrübeli futbolcunun Kanada Milli Takımı ile Dünya Kupası'da katılamaması halinde futbola veda edeceği. İşte son detaylar... (BJK SPOR HABERLERİ)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 20.10.2022- 10:30