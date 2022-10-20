BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Atiba Hutchinson'ın gözü o kararda! Kanada Milli Takımı...
Beşiktaş'ın emektar futbolcusu Atiba Hutchinson yaklaşık 3.5 aydır sahalardan uzak durumda. Şubat ayında 40 yaşına girecek olan futbolcu için ortaya atılan iddia ise tecrübeli futbolcunun Kanada Milli Takımı ile Dünya Kupası'da katılamaması halinde futbola veda edeceği. İşte son detaylar... (BJK SPOR HABERLERİ)
Beşiktaş'ın Kanadalı yıldızı Atiba Hutchinson'ın, Ocak ayında aktif futbol yaşantısını noktalayabileceği ifade edildi. Fotomaç'ın haberine göre bu sezon hiçbir karşılaşmaya çıkmayan, kadroya dahi giremeyen ve yaklaşık 100 gündür sahalardan uzak kalan tecrübeli oyuncunun Dünya Kupası kadrosunda yer alıp almayacağı da halen belli olmuş değil. Atiba Hutchinson'ın, Kanada Milli Takımı kadrosunda yer almaması durumunda Ocak ayı itibarıyla yeşil sahalara veda edebileceği öğrenildi.