Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor kozlarını paylaştı. İlk yarının son bölümünde siyah beyazlılara yıldız futbolcu Rachid Ghezzal'dan kötü haber geldi. 30 yaşındaki futbolcu, 45. dakikada yaşadığı sakatlık sonucu oyuna devam edemedi ve yerini Redmond'a bıraktı.

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor kozlarını paylaştı. İlk yarının son bölümünde siyah beyazlılara yıldız futbolcu Rachid Ghezzal'dan kötü haber geldi. Ghezzal, topa vuruşunun ardından bacağını tutarak kendisini yere bıraktı.30 yaşındaki futbolcu, 45. dakikada yaşadığı sakatlık sonucu oyuna devam edemedi ve yerini Redmond'a bıraktı. Ghezzal yaşadığı sakatlık sonrası gözyaşlarına hakim olamadı.

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(Fotoğraflar: beIN Sports)