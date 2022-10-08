Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Giresunspor'u 1-0 mağlup etti. Zorlu mücadele sonrası siyah-beyazlıların teknik direktörü Valerien Ismael önemli açıklamalarda bulundu. Ismael, "Zor bir maçtı, rakipten dolayı değildi, zeminden dolayıydı. Daha fazla kazanmamız gerekiyordu, 4-0 olması gerekiyordu." dedi. | Beşiktaş hbaerleri (BJK spor haberi)

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Giresunspor'u 1-0 mağlup etti. Zorlu mücadele sonrası siyah-beyazlıların teknik direktörü Valerien Ismael önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Valerien Ismael'in sözleri:

Zor bir maçtı, rakipten dolayı değildi, zeminden dolayıydı. Daha fazla kazanmamız gerekiyordu, 4-0 olması gerekiyordu. Saiss, Emrecan sakatlandı, Emrecan'ın sakatlanması bizi zora soktu. Sakat sakat oynadı. Elinden geleni yaptı. Son dakikalarda çok zorlandık. Gol yedik ama ofsayttı. Tekrar ediyorum rakipten dolayı zorlanmadık, sahadan ve sakatlıklardan zorlandık.

Kulübemiz bugün daha zengindi, oyuncularımız geri döndü. Stoperlerimizin sakatlanması, başka bir oyuncuya şans doğurdu ama yeterince rotasyon kalitemiz var. Stoper rotasyonunda bu zenginlikten bahsedebiliriz.