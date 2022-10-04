Spor Toto Süper Lig'in 8. haftası dev derbiye sahne oldu.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Fenerbahçe derbisi sonrası Valerien Ismael'e sert eleştiri!
Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe'yi konuk etti ve sahadan 0-0 eşitlikle ayrıldı. Mücadelede siyah-beyazlılar 7 kez ofsayta düşerken, teknik direktör Valerien Ismael'in yedek planının olmaması ve oyuna müdahale etmemesi eleştirileri de ardı ardına getirdi. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş, Vodafone Park'ta Fenerbahçe'yi ağırladı.
2 Ekim Pazar günü saat 20.00'de başlayan mücadele 0-0'lık skorla berabere sonuçlandı.