Derbi maçta Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalarak puan kaybını sürdüren Beşiktaş'ta geçen hafta yönetimden güvenoyu alan Valerien Ismael, taraftarlar ve spor kamuoyunca hedefe konulmaya devam ediyor.

Kendi sahasında M. Başakşehir'e 1-0 yenildikten sonra deplasmanda İstanbulspor'la 2-2 berabere kalan siyah beyazlılar, Fenerbahçe ile de sahasında 0-0 berabere kalınca 3 maçta 7 puan birden kaybetti. 5. haftayı lider geçiren Beşiktaş, bu kayıpların ardından sıralamada 6'ncılığa kadar gerilemiş oldu.

Bu kötü gidiş, yönetimin güvenine rağmen Valerien Ismael'in, taraftarlar ve spor kamuoyunda tartışılmaya devam etmesine neden oluyor. Ismael konusundaki en başta gelen eleştiri konusu ise, sadece tek oyun planına sahip olması ve maçın gidişine göre ikinci hatta üçüncü planları devreye sokamaması. Fenerbahçe maçında da tüm oyun planını, rakibin önde kurduğu defansın arkasına atılan toplar üzerine kuran Valerien Ismael'in, sürekli ofsayta düşen oyuncular ve oyun akışına müdahale etmemesi, beraberliğin en büyük sebebi olarak gösteriliyor. Başakşehir ve İstanbulspor maçlarında da tek planla sahaya çıkan takıma, pozitif anlamda dokunuş yapamayan Fransız teknik adam, 8 maçta kaybedilen 9 puanın en büyük sorumlusu olarak görülüyor.

CENK TOSUN UNUTULACAK FUTBOLCU MU?

Teknik direktör Valerien Isamel ile ilgili bir diğer eleştiri ise oyuncu değişiklikleri ve özellikle Cenk Tosun konusundaki tavırları.

Büyük umutlarla 3. kez Beşiktaş'a gelen milli futbolcu geçen sefer sakatlığından dolayı oynayamazken, bu kez de teknik direktör tercihine takıldı ve oldukça az süre aldı. Hazırlık kampında çok iyi bir performans gösteren Cenk Tosun, ligin başlamasıyla unutularak yedek kulübesine hapsoldu ve 7 maçta onbirde başlayamadı.

Ligin ilk maçı olan Kayserispor karşılaşmasında oyuna girdikten 13 dakika sonra kırmızı kart gören Cenk, 1 maç cezasını tamamladıktan sonra kadroda olduğu 6 maçta da hep son dakikalarda oyuna girdi. Hatta cezasının bitiminde oynanan Karagümrük maçında uzatma dakikalarının son 1 dakikasında oyuna alınan Cenk Tosun, 7 maçta toplam 69 dakika sahada kalırken, gol ve asist katkısı veremedi.

Tecrübeli golcünün bu durumu da sorgulanır hale gelirken, (santrforda Weghorst tercih edildiği için) Şenol Güneş döneminde sağ ve sol kanatta da oynayan golcü futbolcunun, neden bu yönde tercih edilmediği ve yedek kulübesine hapsedildiği tartışılan bir konu haline geldi.