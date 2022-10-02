Beşiktaş Fenerbahçe derbisi sonrası Valerien Ismael konuştu

Beşiktaş Fenerbahçe derbisi sonrası Valerien Ismael açıklamalarda bulundu. Ismael, "Her şeyi çok iyi yaptık ancak golü bulamadık. İki taraf için de zor bir maçtı. İki güçlü takım sahadaydı. Bugünkü mentalitemiz olumluydu ancak golü atamamak bizi üzdü. Son bölümde kontrol bizdeydi. Bugün sadece 1 puan almayı planlamamıştık." dedi.

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 02.10.2022- 22:38 Güncelleme Tarihi: 02.10.2022- 22:44