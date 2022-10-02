Beşiktaş Fenerbahçe derbisi sonrası Valerien Ismael konuştu
Beşiktaş Fenerbahçe derbisi sonrası Valerien Ismael açıklamalarda bulundu. Ismael, "Her şeyi çok iyi yaptık ancak golü bulamadık. İki taraf için de zor bir maçtı. İki güçlü takım sahadaydı. Bugünkü mentalitemiz olumluydu ancak golü atamamak bizi üzdü. Son bölümde kontrol bizdeydi. Bugün sadece 1 puan almayı planlamamıştık." dedi.
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 02.10.2022- 22:38 Güncelleme Tarihi: 02.10.2022- 22:44
İŞTE ISMAEL'İN SÖZLERİ:
Zor bir maç oldu. Galip gelemediğimiz için üzgünüz. Son 15-20 dakikada golü bulabilirdik. Bazen top kaleye girmez. Şansa ihtiyacınız olduğu zamanlar olur.
Taktiksel anlamda çok şey yaşandı.
Her şeyi çok iyi yaptık ancak golü bulamadık. İki taraf için de zor bir maçtı. İki güçlü takım sahadaydı. Bugünkü mentalitemiz olumluydu ancak golü atamamak bizi üzdü. Son bölümde kontrol bizdeydi. Bugün sadece 1 puan almayı planlamamıştık.