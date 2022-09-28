Süper Lig'in 8. haftası Beşiktaş - Fenerbahçe derbisine ev sahipliği yapacak. Ligin iki güçlü ekibi Vodafone Park'ta kozlarını paylaşacak. Karşılaşma öncesi Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den ise flaş bir hamle geldi. İşte detaylar...

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe derbisi öncesi takımı motive etmek için kolları sıvadı. Nevzat Demir Tesisleri'ne giden ve eleştirilerin hedefindeki teknik direktör Valerien İsmael'e bir kez daha desteğini ileten Çebi, daha sonra siyah-beyazlı takımın antrenmanını izledi.

DERBİ PRİMİ 100 BİN TL

Oyunculara moral veren Başkan Çebi'nin tesislere bir dahaki gelişinde Fenerbahçe maçının primini açıklayacağı öğrenildi. Fanatik'in haberine göre; prim miktarının kişi başına en az 100 bin TL olması bekleniyor. Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi 2 Ekim Pazar günü saat 20:00'de Vodafone Park'ta oynanacak.