Beşiktaş'ta, hafta sonu oynanacak olan Fenerbahçe derbisinin planları yapılmaya devam ediyor. Teknik Direktör Valerien Ismael, derbide 4 isme ekstra güveniyor. Fransız hocanın, savunmada Saiss, orta sahada Josef ve Dele Alli, forvette ise Weghorst en büyük kozu olacak. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Ismael saha içinde takımı yönetecek futbolcuları belirledi. Savunmada bu sezon her maçta forma giyen Saiss, liderlik görevini üstlenecek. Faslı stoper, Fenerbahçe'nin başarılı hücum ayaklarına karşı savunma hattında hem görevini yapacak hem de partnerini yönlendirecek. Josef de Souza da orta sahanın ağabeyi olacak. Fenerbahçe'ye Beşiktaş formasıyla goller atan Josef, orta sahada yapılacak pres ve pas organizasyonlarında kilit rol oynayacak.

Fotomaç'ın haberine göre, Ismael, derbi tecrübesi olan Josef'in, takıma maçın önemini anlatmasında ve aralarında toplantı yapmaları anlamında da direktifler verdi. Weghorst forvet hattında sorumluluk alacak. Hollandalı futbolcu, özellikle kanatta forma giyen arkadaşlarını yönlendirecek. İngiliz yıldız Dele Alli, sakatlığını atlattı ve oynayabilecek durumda. Teknik Direktör Valerien İsmael, Alli'yi ilk 11'e monte etmek için yer arıyor. Josef, savunma özelliği nedeniyle ilk 11'de olacak. İsmael, Gedson, Salih ve Alli arasında bir seçim yapmak zorunda. Ancak yabancı kontenjanı nedeniyle Salih'in oynaması neredeyse garanti olacağı için Gedson büyük ihtimalle kulübeye çekilecek.