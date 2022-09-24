Beşiktaş'ta milli arada çalışmalar devam ediyor. Siyah-beyazlılarda Dele Alli açıklamalarda bulundu. Alli, "İngiltere'de çok fazla derbi oynadım, buradaki derbiler çok farklı. Otelde ve başka yerde insanlar bana derbiyi soruyor. Farklı bir havası var, derbi için çok heyecanlıyım. Sakatlığım vardı ama şuan kendimi iyi hissediyorum. Futbol'un güzel yanı; herkesin bir fikri olması. Ben burada cevap vermek değil, sahada cevap vermek istiyorum." dedi.

Beşiktaş'ta milli arada çalışmalar devam ediyor. Siyah-beyazlılarda Dele Alli açıklamalarda bulunuyor...



İşte İngiliz futbolcunun sözlerinden öne çıkanlar:



"TEKLİF GELDİĞİNDE HEYECANLANDIM"

Burada olduğum için çok mutluyum. Başlangıcı ile birlikte çok güzel geçen bir zaman. Türkiye'ye indiğim andan itibaren çok mutlu oldum. Müthiş geçen bir zaman oldu. Genç oyuncu olduğunuz zaman beklentiler düşük oluyor, gol atmaya başlıyorsunuz iyi performanslardan sonra göz önüne çıkıyorsunuz. Futbol inişler ve çıkışlarla dolu olabiliyor, son zamanlarda formumu koruyamadım performansım aşağı gitti. Seviye ve performans düştüğü zaman burada kalmamanız gerekiyor. Yaşım gereği şansım var, tekrar geri dönüş için. Beşiktaş'tan ilk teklif geldiği zaman, heyecanlandım. Burası benim için harika bir fırsat ve ayrı bir mücadele. Burada takımla beraber iyi olacağımızı düşünüyorum. Çok heyecanlı ve mutluyum burada olduğum için.

"İNSANLARA FUTBOLUMLA CEVAP VERECEĞİM"

İngiltere'de çok fazla derbi oynadım, buradaki derbiler çok farklı. Otelde ve başka yerde insanlar bana derbiyi soruyor. Farklı bir havası var, derbi için çok heyecanlıyım. Sakatlığım vardı ama şuan kendimi iyi hissediyorum. Futbol'un güzel yanı; herkesin bir fikri olması. Ben burada cevap vermek değil, sahada cevap vermek istiyorum.

"MİLLİ TAKIMA DÖNMEK İSTİYORUM"

Milli takımda her oyuncu oynamak ister, herkesin hayalidir. Takıma geri dönmek istiyorum, burada iyi performans göstermem gerekiyor. Sahada kendimi iyi ifade etmem gerekiyor. Burada çok sevgi hissettim, ilk günden itibaren, bu sevgiye karşılık vermem için sahada iyi olmam gerekiyor. Korkusuzca kendi oyunumu gerçekleştirmek benim amacım. Sahanın içerisinde özgür ifade etmek için gereken bir ortam var. Gelecek için konuşmak için erken.