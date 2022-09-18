Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, deplasmanda İstanbulspor ile 2-2 berabere kaldı. Maç Ersin Destanoğlu'nun yediği goller sosyal medyada gündem olurken, Mert Günok'un ne zaman sahalara geri döneceği merak konusu oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Başakşehir'e kaybederek namağlup unvanı sona eren Beşiktaş , Süper Lig 'in 7. haftasında İstanbulspor'a konuk oldu. İlk 45 dakikayı 2-1 önde kapatan Kartal, 86. dakikada Ali Yaşar'ın frikik golüne engel olamadı ve sahadan 1 puanla ayrıldı. Sarı Siyahlılar'ın yenilmezlik serisi ise 3 maça yükseldi.

Mücadelede en çok konuşulan gündem Beşiktaş'ın kalesi oldu. Emre Bilgin ve Ersin Destanoğlu'nun hatalı goller yemesine Siyah Beyazlı taraftarlar yoğun tepki gösterirken, Mert Günok'un ne zaman sahalara geri döneceği merak konusu oldu.

Her iki genç kalecinin de hatalı goller yemesi taraftarların tepkisine neden oldu. Fanatik'te yer alan habere göre, İstanbulspor maçında kalesine gelen ilk şutta kapattığı köşeden gol yiyen Ersin Destanoğlu'na ateş püsküren siyah-beyazlılar Mert Günok'u ilk 11'de görmek için sosyal medyada harekete geçti.

Ersin Destanoğlu'nun performansından memnun olmayan Beşiktaşlı taraftarlar, genç kaleciye tepki gösterirken onun yerine Mert Günok'un kaleye geçmesi gerektiğini belirttiler. Geçtiğimiz sezon ağır bir sakatlık yaşayan deneyimli kaleci yaklaşık 1 yıldır formasından uzak durumda.

Geçtiğimiz sezon ligde Giresunspor ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan ve 21 Kasım 2021'den bu yana hiçbir maçta görev alamayan 33 yaşındaki eldivenin ara sonrası Fenerbahçe derbisinde kadroda olması bekleniyor.