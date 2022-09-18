Beşiktaş'ta sözleşmesinin son yılını geçiren ve yönetimin daha önce yaptığı teklifi yetersiz bularak geri çeviren kaleci Ersin Destanoğlu için kritik sürece girildi.
Beşiktaş Ersin Destanoğlu ile anlaşmaya varacak mı? Yeni teklif yapılacak!
Beşiktaş'ta gözler Ersin Destanoğlu'nda. Genç file bekçisi ile sözleşme yenilemek isteyen siyah-beyazlı ekip, orta yolu bulamadı. Kara Kartal oyuncusuna yeni bir teklif yaptı. Ersin'in teklife olan bakşı açısı merak konusu. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 18.09.2022- 06:40
Beşiktaş'tan yıllık 180 bin TL kazanan 21 yaşındaki file bekçisine Siyah-Beyazlı yönetim yıllık 18 milyon TL teklif etmiş ancak Ersin yıllık 25 milyon TL'de ısrar etmişti.
Anlaşma sağlanamayınca da kriz yaşanmıştı. Beşiktaşlı kurmaylarla Ersin Destanoğlu ve menajerinin hafta içinde tekrar bir araya geleceği öğrenildi.