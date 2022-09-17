Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş deplasmanda İstanbulspor'un konuğu oluyor. Zorlu mücadele öncesi siyah-beyazlı ekibin yardımcı direktörü Adam Murray önemli açıklamalarda bulundu. Murray, "Ben ilk defa bir takımın başında maça çıkmıyorum. Daha önce de bunları yaşadık. Amacımız, her zamanki gibi maç planımızı sahaya aktarıp kazanmak." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş deplasmanda İstanbulspor'un konuğu oluyor. Zorlu mücadele öncesi siyah-beyazlı ekibin yardımcı direktörü Adam Murray önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Adam Murray'nin sözleri:

Çalışkan, savaşçı, yaratıcı ve deyim yerindeyse makine gibi çalışan bir takım izletmek istiyoruz. Güçlü bir takımımız var. Takımda rekabet edebilen oyuncular var ve bu zaten olması gereken şey.

Ben ilk defa bir takımın başında maça çıkmıyorum. Daha önce de bunları yaşadık. Amacımız, her zamanki gibi maç planımızı sahaya aktarıp kazanmak.