Hollanda Milli Takım'ının teknik direktörü Louis van Gaal, Uluslar Ligi'nde oynanacak olan maçlar öncesi aday kadroyu açıkladı.
Beşiktaş'ta Wout Weghorst'a müjdeli haber!
Beşiktaş'ın sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı ve gösterdiği performansla büyük takdir alan Wout Weghorst'a müjdeli haber geldi. Hollanda Milli Takım'ına davet edilen yıldız golcüye, hocası Louis van Gaal'den Dünya Kupası mesajı geldi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Kubilay Açıkgün| Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 16.09.2022- 13:44
Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Wout Weghorst da Hollanda Milli Takımı aday kadrosuna çağrıldı.
Siyah beyazlıların yıldız forvetine bir müjde daha geldi.