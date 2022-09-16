Ancak Ersin Destanoğlu'nun bu teklife cevabı olumlu olmadı. Sözleşmesinin son senesinde olan 21 yaşındaki kalecinin, "Ben şampiyon takımın kalecisiyim. Şampiyonluk yaşanırken de, sonrasında da kendimi ispat ettiğimi düşünüyorum. Ben sadece hakkım olanı istiyorum" dediği öğrenildi.