Beşiktaş'ta son 2 lig maçında forma giymeyen kaleci Ersin Destanoğlu'nda yaşanan problemin sözleşme krizi olduğu ortaya çıkmıştı. Beşiktaş Yönetimi'nin geçtiğimiz günlerde kaleci genç file bekçisi ile yeni sözleşme görüşmesi yaptığı ortaya çıkmıştı.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Ersin Destanoğlu yönetime böyle isyan etti! "Hakkımı istiyorum"
Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Sivasspor maçında süre almış, MKE Ankaragücü ve Başakşehir karşılaşmalarında ise teknik direktör Valerien Ismael tarafından tercih edilmemişti. Yönetimle yeni sözleşme konusunda görüşen 21 yaşındaki kalecinin isteğiyle, sunulan teklif arasında 7 milyon TL'lik bir fark olduğu ortaya çıktı. İşte yaşanan gelişmeler... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Takvim'in haberine göre; yönetimin, yıllık kazancı 180 bin TL olan 21 yaşındaki file bekçisine bu kez 10 katı fiyatla yıllık 18 milyon TL teklif ettiği öğrenildi.
Ancak Ersin Destanoğlu'nun bu teklife cevabı olumlu olmadı. Sözleşmesinin son senesinde olan 21 yaşındaki kalecinin, "Ben şampiyon takımın kalecisiyim. Şampiyonluk yaşanırken de, sonrasında da kendimi ispat ettiğimi düşünüyorum. Ben sadece hakkım olanı istiyorum" dediği öğrenildi.