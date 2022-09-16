Stoperde Tayyip Talha, ön liberoda ise Josef de Souza'nın yer alması bekleniyor. Ersin dışındaki diğer üç isim, İstanbulspor'a karşı sahaya sürülürse bu sezon ilk kez bir karşılaşmada Beşiktaş adına 11'de forma giymiş olacaklar.