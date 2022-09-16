Beşiktaş'ta, kazanılan A.Gücü ve kaybedilen M.Başakşehir maçlarının ardından bazı isimlerin performansı tartışma konusu oldu.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael neşteri vuruyor! İşte kadrodaki değişiklikler!
Süper Lig'de muhteşem gidişatı Başakşehir mağlubiyetiyle son bulan Beşiktaş'ta gözler Valerien Ismael'de. Fransız çalıştırıcı ilk 11'e neşteri vurmayı düşünüyor. İşte yaşanacak değişiklikler... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 16.09.2022- 06:40
Sabah'ın haberine göre teknik direktör Valerien İsmael, İstanbulspor karşılaşmasında Emre Bilgin, Necip Uysal ve Berkay Vardır'ı yedek soyundurmayı planlıyor.
Fransız hocanın son değişikliği ise kanatlarda olacak. Kevin N'Koudou ile Jackson Muleka'dan birini kulübeye çekecek olan Fransız çalıştırıcı, yeni transferlerden Redmond'u ilk 11'e dahil edecek.