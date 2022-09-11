MENAJERİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Ankaragücü mücadelesi öncesinde Ghezzal'ın durumu için, "Ghezzal için biraz sabırlı olmamız gerekiyor, şu anda 1-3 haftalık bir geri dönüş durumu var. Önümüzdeki hafta tahminimce takım idmanlarına geri dönebilir" demişti. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan başarılı oyuncunun menajeri Anoir Faouzi de, "Ghezzal, Beşiktaş'ta hayatının en mutlu günlerini yaşıyor. Ufak bir sakatlığı var. Atlattıktan sonra çok sevdiği formasına geri dönecek. Taraftarının önünde maça çıkmak için şimdiden sabırsızlanıyor" sözlerini sarf etmişti.