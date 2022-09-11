Spor Toto Süper Lig'de 6. hafta mücadelesinde 12 Eylül Pazartesi günü Başakşehir'i Vodafone Park'ta konuk edecek olan siyah beyazlılarda Rachid Ghezzal, takımdan ayrı çalıştı.
Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal endişesi! Fenerbahçe maçında oynayacak mı?
Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle antrenmanlara katılmayan Rachid Ghezzal ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Başakşehir karşılaşmasında görev alamayacak olan Cezayirli oyuncunun, Fenerbahçe derbisine yetişip yetişmeyeceği belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
14 Ağustos'ta Alanyaspor'la oynanan maçın ardından soğuk algınlığı sorunu ve sonrasında da ayağındaki ağrı sebebiyle formasından uzak kalan Cezayirli kanat oyuncusu, son yapılan idmanda bireysel olarak çalıştı ve tedavisine de devam edildi.
12 Eylül Pazartesi günü Başakşehir'le oynanacak mücadelenin kadrosunda yer almayacak olan Ghezzal'in, idman eksiği sebebiyle cumartesi günü oynanacak İstanbulspor karşılaşmasında da yüzde 100 hazır olması beklenmiyor.