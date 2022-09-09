Beşiktaş'ta transfer döneminin sona ermesinin ardından kadro şekillendi.
Beşiktaş'tan flaş karar! Atiba Hutchinson...
Transferde önemli isimleri takıma katan Beşiktaş, kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirdi. Ancak siyah beyazlılarda gerçekleşen transferler sonrası yabancı sayısı 15'e yükseldi. Bu gelişme sonrası yönetim, sakatlığı süren Atiba Hutchinson ile ilgili sürpriz bir karar geldi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Teknik direktör Valerien Ismael'in listesine göre hareket eden yönetim, birçok takviyeyle kadroyu güçlendirdi.
Son transferlerle birlikte siyah-beyazlıların kadrosundaki yabancı sayısı 15'e yükseldi.