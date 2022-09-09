Beşiktaş'tan flaş karar! Atiba Hutchinson...

Transferde önemli isimleri takıma katan Beşiktaş, kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirdi. Ancak siyah beyazlılarda gerçekleşen transferler sonrası yabancı sayısı 15'e yükseldi. Bu gelişme sonrası yönetim, sakatlığı süren Atiba Hutchinson ile ilgili sürpriz bir karar geldi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 09.09.2022- 15:49