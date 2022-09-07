Son dakika Beşiktaş haberleri: Nathan Redmond İstanbul'da

Beşiktaş'ın uzun süredir gündeminde olan ve anlaşma sağlanan Redmond İstanbul'a geldi. Redmond, Beşiktaş'ta 1 yıl kiralık olarak forma giyecek. 28 yaşındaki futbolcu siyah-beyazlılardan 1 yıl için 1.5 milyon euro ücret alacak.

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 07.09.2022- 18:01 Güncelleme Tarihi: 07.09.2022- 18:21