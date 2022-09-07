Son dakika Beşiktaş haberleri: Nathan Redmond İstanbul'da
Beşiktaş'ın uzun süredir gündeminde olan ve anlaşma sağlanan Redmond İstanbul'a geldi. Redmond, Beşiktaş'ta 1 yıl kiralık olarak forma giyecek. 28 yaşındaki futbolcu siyah-beyazlılardan 1 yıl için 1.5 milyon euro ücret alacak.
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 07.09.2022- 18:01 Güncelleme Tarihi: 07.09.2022- 18:21
REDMOND BEŞİKTAŞ'TA NE KADAR MAAŞ ALACAK?
Nathan Redmond, Beşiktaş'ta 1 yıl kiralık olarak forma giyecek. 28 yaşındaki futbolcu siyah-beyazlılardan 1 yıl için 1.5 milyon euro ücret alacak.
OYNADIĞI TAKIMLAR VE PERFORMANSI
İngiliz oyuncu 2016'da Norwich City'den 13,5 milyon euro karşılığında Southampton'a transfer olmuştu. 7 sezondur Southampton forması giyen Redmond, 232 maçta 30 gol attı ve 27 asist yaptı. Geçen sezon 3 gol 6 asist üreten futbolcu, Birmingham, Burton Albion, Norwich City ve Southampton'da oynadı.