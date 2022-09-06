Tottenham'ın yıldızı Eric Dier'dan Dele Alli sözleri! "Onunla Beşiktaş'ı konuştum ve..."

İngiltere Premier Lig takımlarından Everton'dan, Beşiktaş'a kiralık olarak gelen Dele Alli'nin transferi büyük yankı uyandırmıştı. Yıldız futbolcunun siyah beyazlılara transferine dair Tottenham'dan eski takım arkadaşı Eric Dier, açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'ın, Sivasspor ile oynadığı karşılaşmanın ardından Dele Alli ile görüştüğünü ifade eden Dier, Dele Alli'nin transferle ilgili düşüncelerini anlattı. İşte o sözler... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Kubilay Açıkgün| Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 06.09.2022- 14:07 Güncelleme Tarihi: 06.09.2022- 14:08