Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş deplasmanda Ankaragücü'nü 3-2'lük skorla mağlup oldu.
Beşiktaş'tan TFF'ye Josef de Souza çıkarması! Resmi başvuru yapıldı
Son dakika Beşiktaş haberi: Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında siyah-beyazlılar, Ankaragücü'nü deplasmanda 3-2'lik skorla mağlup ederken maçın sonunda yaşanan olaylar geceye damgasını vurdu. Ev sahibi ekibin bir taraftarı sahaya atlayarak, Beşiktaşlı Cenk Tosun ve Salih Uçan'a uçan tekme attı. Takım arkadaşlarını koruyan siyah-beyazlıların kaptanı Josef, taraftarı itmiş ve ardından güvenlik görevlileri devreye girmişti. Maçın ardından Brezilyalı futbolcu, hakem Mete Kalkavan tarafından kırmızı kartla cezalandırırken; konuyla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Karşılaşmanın sonunda çıkan olaylar geceye damgasını vurdu.
Maçın sonunda ev sahibi Ankaragücü'nün bir taraftarı sahaya atlayarak orta saha noktasına kadar koştu ve Beşiktaşlı futbolcular Cenk Tosun ve Salih Uçan'a uçan tekme attı.