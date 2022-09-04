Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Ankaragücü'nü 3-2 ile geçti. Mücadele sonrası siyah beyazlıların teknik direktörü Valerien Ismael, açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael, Ankaragücü karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Takımı tebrik ediyorum. Zemin bugün çok kötüydü. Zor anlar yaşadık zeminle ilgili olarak"

"Maçın geneli, tam bir savaş içinde geçti. Golü attık, geri dönüşler oldu. Büyük takım olmak, böyle zor maçları galip bitirmek çok çok önemli."

"Duyguların yoğun olduğu anlar yaşandı. Josef'in neden kırmızı kart gördüğünü anlamadım. Kendi takım arkadaşını korumak istediği bir anda kartı gördü."

"Önde olduğunda rakibimizin bir şekilde maçı durdurma isteği oldu. Sorun değil, Ankaragücü'ne karşı ikinci maçı evimizde oynayacağız ve taraftarımız orada da bizimle birlikte olacak."

"Taraftarın sahayı girmesini de ben eleştiriyorum. Saygı çerçevesinde olan bir konu değil. Diğer konuyu kendi içimizde konuşur hallederiz, ki yaptık da. Esas konudan uzaklaşmamak lazım. Sahaya bir taraftarın girip, oyunculara saldırması kabul edilebilir değil."