Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Serdar Saatçı'nın yeni adresi belli oldu. 19 yaşındaki genç stoper, Portekiz Ligi takımlarından Braga'ya imza attı. Kulüpten de resmi duyuru geldi. Oyuncunun sözleşme detayları da belli oldu. Buna göre; Braga ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak Serdar Saatçı için 1.5 milyon euro bonservis, 1 milyon euro bonus ve sonraki satıştan yüzde 20 pay ödenecek. Genç defans oyuncusunun serbest kalma bedeli ise 40 milyon euro...

Beşiktaş altyapısından yetişen Serdar Saatçı, 2020 yılında A takıma yükselmişti. Oyuncunun güncel piyasa değeri 1.6 milyon euro...

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Siyah-beyazlılar, genç futbolcunun transferiyle ilgili resmi açıklama yaptı. Yapılan duyuruda, "Profesyonel futbolcularımızdan Serdar Saatçı'nın transferi için SC Braga Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Serdar Saatçı'ya Kulübümüze hizmetleri için teşekkür eder, futbol kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.