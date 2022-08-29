Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Beşiktaş, Vodafone Park Stadyumu'nda Sivasspor'u konuk ediyor. Valerien Ismael yönetimindeki Beşiktaş, Rıza Çalımbay yönetiminde çıkış arayan Sivasspor'u ağırıyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 4. hafta maçında Beşiktaş, Sivasspor'u konuk ediyor. Valerien Ismael yönetimindeki Beşiktaş, Sivasspor maçında formda futbolunu sürdürmek ve 3 puanı almak istiyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

BEŞİKTAŞ - SİVASSPOR MAÇI 11'LERİ

Beşiktaş: Ersin, Masuaku, Saiss, Necip, Rosier, Dele Alli, Gedson, Salih, Nkoudou, Weghorst, Muleka

Sivasspor: Ali Şaşal, Uğur, Caner, Goutas, Erdoğan, Ulvestad, Charisis, Keita, Gradel, Yatabare, Leke

BEŞİKTAŞ - SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Sivasspor maçı 29 Ağustos Pazartesi günü saat 21:45'te başladı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.