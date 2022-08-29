Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 4. hafta maçında Beşiktaş, Sivasspor'u konuk ediyor. Valerien Ismael yönetimindeki Beşiktaş, Sivasspor maçında formda futbolunu sürdürmek ve 3 puanı almak istiyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
BEŞİKTAŞ - SİVASSPOR MAÇI 11'LERİ
Beşiktaş: Ersin, Masuaku, Saiss, Necip, Rosier, Dele Alli, Gedson, Salih, Nkoudou, Weghorst, Muleka
Sivasspor: Ali Şaşal, Uğur, Caner, Goutas, Erdoğan, Ulvestad, Charisis, Keita, Gradel, Yatabare, Leke
BEŞİKTAŞ - SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Beşiktaş - Sivasspor maçı 29 Ağustos Pazartesi günü saat 21:45'te başladı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.