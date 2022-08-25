Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, son olarak Everton'da forma giyen Dele Alli'yi renklerine bağladığını açıkladı. Siyah-beyazlıların Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimde, yıldız oyuncunun bedelsiz olarak kiralandığı ve Dele Alli'ye yıllık 2.2 milyon Euro net maaş verileceği açıklandı. Kara Kartal, yıldız oyuncuya resmi imzayı attırdı. | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Siyah-beyazlılar, Dele Alli'yi kiralık olarak kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Yapılan bildirimde, "Profesyonel futbolcu Bamidele Jermaine Alli'nin geçici transferi konusunda kulübü ve kendisi ile 25.08.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2022-2023 sezonunun sonuna kadar anlaşmaya varılmıştır. Everton FC Kulübü'ne kiralama bedeli ödenmeyecektir. Sezon sonuna kadar kullanılmak koşulu ile oyuncunun satınalma opsiyonu Şirket'imizde bulunmaktadır. Oyuncuya 2022-2023 sezonu için net 2.200.000 Avro garanti ücrete ek olarak aldığı süre ve müsabaka türüne göre maç başına azami net 10.000 Avro maç başı ücreti ödenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş yıldız oyuncuya resmi imzayı attırdı. Siyah-beyazlı ekip, yaptığı sosyal medya paylaşımı ile Dele Alli'nin imza attığı fotoğrafı yayınladı.