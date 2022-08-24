Süper Lig'in 3. haftasında şov yapan Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ü oynadığı hücum futbolu ile rahat bir şekilde mağlup etti. Siyah-beyazlı ekip aldığı galibiyetten sonra gözünü tekrar transfere çevirdi. Kartal uzun zamandır ilgilendiği Siriki Dembele'den olumlu haberi aldı. İngiltere Premiere Lig'de forma giyen 25 yaşındaki oyuncu, kulübü Bournemouth'a transferi için restini çekti. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş, Premier Lig'de Bournemouth forması giyen sol kanat Siriki Dembele'yi de kadrosuna katmak istiyor. Siyah-beyazlılar ile Bournemouth arasındaki görüşmelerde sona gelindiği ifade edilirken, futbolcu da Beşiktaş'a 'olumlu' yanıt verdi. Fotomaç'ın haberine göre Beşiktaş yönetimi, Dembele'yi 2.2 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. Ancak; Bournemouth ise öncelikle futbolcunun bonservisiyle birlikte satışına sıcak bakıyor. Kulüpler arasındaki görüşmeler sürüyor. 25 yaşındaki İskoçyalı oyuncunun, Bournemouth ile bir görüşme yaptığı ve ayrılık için kolaylık sağlanmasını talep ettiği öğrenildi.

3 FARKLI MEVKİDE OYNUYOR

Fildişi ve İskoçya vatandaşlığı bulunan 25 yaşındaki Siriki Dembele'nin kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi sürüyor. Sol açık, sağ açık ve forvet arkasında oynayabilen Ben Siriki Dembele, daha önce Peterborough, Nike Academy, Dundee gibi takımlarda görev yapmıştı.