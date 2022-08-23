Kara Kartal, uzun süredir transfer gündeminde yer alan Dele Alli'de mutlu sona ulaştı.

Fotomaç'ın haberine göre, oyuncunun kafasını karıştıran haftalık paund ücret ve vergi konusu çözüme kavuşturuldu. Dele Alli, 2 milyon 300 bin euro yıllık ücreti ve ekstra bonuslar karşılığında siyah-beyazlı kulüple anlaşmaya vardı. Beşiktaş'ın, 26 yaşındaki İngiliz orta sahayı Türkiye'ye getirmek için özel uçak ayarladığı öğrenildi. Dele Alli'nin bu akşam ya da yarın İstanbul'a gelerek Beşkitaş ile bir yıllık kiralık sözleşme imzalaması bekleniyor. Teknik direktör Valerien İsmael'in kadroda görmek istediği İngiliz yıldızın satın alma opsiyonu da Beşiktaş'ta olacak. Siyah-beyazılar, opsiyonu ocak ayında kullanmak isterse 6 milyon euro, sezon sonunda kullanmak isterse 8 milyon euro ödeyip bonservisi alabilecek.