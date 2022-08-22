Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş sahasında Fatih Karagümrük'ü 4-1 mağlup etti ve 3 puanı hanesine yazdırdı. Fotomaç Gazetesi yazarları da bu mücadeleyi çarpıcı sözlerle değerlendirirken, Salih Uçan'a ayrı parantez açtı. İşte o yazılar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

TURGAY DEMİR - SİYAH VE BEYAZ!

Valerien Ismael'in Beşiktaş'ı her maç farklı heyecanlar yaşatmayı başarıyor. İlk yarıda fırtına gibi esen bir takım izledik.

N'Koudou sol kanadı felç etti, Gedson Fernandes ve Salih orta sahayı tamamen kapattılar, Muleka sağdan, Weghorst ortadan yüklendi, savunmada Necip, Roiser ve Saiss Karagümrük takımına aman vermediler.

Bu manzaranın tabelaya yansıması üç gol şeklinde oldu. Weghorst ve Muleka şanlı forma altında ilk gollerini atıp taraftarı selamlarken, N'Koudou da müthiş performansına bir gol ekledi.

Sağ kanadın önünde, ardında etkili olan Rosier ilk yarıda bir asistle katkı yaparken üç top direkten döndü, iki gol ofsayda takıldı, bir penaltıyı da hakem ve VAR es geçti. İlk yarıdaki şov harikaydı ama ikinci yarıda manzara değişti.

Beşiktaş oyunu tutmaya çalışırken Karagümrük'te Pirlo'nun yaptığı değişiklikler orta sahada çok daha etkili olmalarını sağladı. Pozisyonlar ve Diagne ile bir de gol buldular. Maç 3-1 ve tribünler sustu, çünkü geçen maçtan kalan acı tecrübe yüreklere korku düşürdü bir kere.

Taraftar her an bir terslik olabilir diye düşünüyor. Çünkü kenarda, olan biteni seyreden ve Berkay-Kartal değişikliği dışında oyuna müdahale etmeyen bir teknik adam var. Neyse ki Rosier yüreklere su serpip son dakikaların daha fazla stres yüklenmesine izin vermedi.

Beşiktaş'ın 45 dakikalık bir enerjisi var. Dahası öne geçtikten sonra tempoyu ayarlayacak bir organizatörü yok. Bu eksiklik Dele Alli ile giderilecek gibi görünüyor. O takdirde çok daha iyi bir Beşiktaş izleyebiliriz.

Aksi halde sezon boyu siyah-beyazlı yüreklerde nabız hep yüksek olur ve Kartal üç farklı öne geçse bile kimse galibiyetten emin olamaz.

SİNAN VARDAR - PARÇALADI

Beşiktaş dün Karagümrük'ü baskılı, tempolu, rakibe nefes aldırmayan futbol anlayışıyla tam anlamıyla paramparça etti. İlk yarıda Beşiktaş'ın üç top direkte patlarken, hakem Arda Kardeşler'in VAR'la ortaklaşa penaltıyı yemesi yine ayıp ötesiydi.

İkinci yarı hakem arkadaş, Karagümrük'ün 12. oyuncusu gibiydi. Gerçek olan şu ki; Beşiktaş dün hakemi de yendi.

Ghezzal'in yokluğunda Rosier; Muleka ve Berkay'ın özellikle topsuz alan driplingleriyle sağ kanattan müthiş bindirmeler yaptı. Weghorst hem atıyor hem de rakibe nefes aldırmıyor. Söylemedi demeyin; Hollandalı, Mario Gomez'i aratmaz.

Kalitesi her halinden belli Masuaku 40 yıllık Beşiktaşlı gibi... Necip yine yüreğini ortaya koyarken N'Koudou sol kanatta her topu ayağına aldığında tribünleri ayağa kaldırdı. Fransız yıldızın sezon başında satış listesinde konulmasını İsviçreli bilim adamları bile açıklayamaz!

Maçın yıldızı Salih Uçan'dı. Hele hele ikinci golde N'Koudou'ya attığı nefis pas tekrar tekrar izlenecek kadar güzellikteydi. Kim ne derse desin yılın transferi Salih Uçan'dır.

Bir sözüm de Valerien Ismael'e... Hocam sen takımı her maçta böyle oynat, kimse sistemi sorgulamaz. Ismael'in hakkını verelim; özellikle duran toplardaki varyasyonlar çok çalışılmış.

Beşiktaş taraftarı desteğiyle takımın temposunun artmasına etken oldu. Dolmabahçe'ye gelen Karagümrük taraftarı da 90 dakika takımlarına destek verdi. Andrea Pirlo oyunculuğu sırasında bir futbol efsanesiydi ama teknik direktörlüğü soru işareti. Gerçek olan şu ki; bu Karagümrük'ün işi zor!