Son dakika haberleri... Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaştı. Müsabaka 4-1'lik skorla siyah-beyazlıların lehine sonuçlanırken karşılaşmada gösterdiği performansla Wout Weghorst gündem oldu. İşte detaylar...

Beşiktaş, sahasında Karagümrük ile oynadığı Süper Lig 3. hafta maçını 4-1 kazandı. Bu maçta rakip ağları havalandıran Wout Weghorst'un performansı ülkesinde de yankı buldu.

"WEGHORST GOLLER ETKİ ETMEYE DEVAM EDİYOR"

Hollanda basınında yer alan haberlerde, Wout Weghorst'un Beşiktaş'a hızlı bir başlangıç yaptığı dile getirildi. De Telegraaf okuyucularına Hollandalı golcünün performansını, "Weghorst, Türkiye Ligi'ndeki ilk golünü 4-1'lik maçta kaydetti. Weghorst gollere etki etmeye devam ediyor" ifadesini kullandı.

"BEŞİKTAŞ DA WEGHORST DA İYİ BAŞLADI"

Öte yandan Milliyet'in nu.nl adlı siteden derlediği habere göre Beşiktaş'ın golcüsünün performansıyla ilgili olarak, "Burnley'den transfer edilen Weghorst, ilk golünü attı. Ayrıca Wout, 2 kez de asist yaptı. Beşiktaş da Weghorst da iyi başladı, İstanbul ekibi 3 maçta 7 puan topladı" değerlendirmesini yaptı.

BEŞİKTAŞ'A MALİYETİ NE KADAR?

Bu sezon başında transfer edilen Weghorst için Beşiktaş yönetimi uzun süren bir uğraş vermişti. Beşiktaş 1 yıllığına kiraladığı golcü futbolcu için Burnley ekibine kiralama bedeli ödemeyeceğini, futbolcuya ise 2.8 milyon euro garanti ücret ve 200 bin euro da performans primi verileceğini borsaya bildirmişti.