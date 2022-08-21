Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park Stadyumu'nda Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Kartal rakibini 4-1'Lik skorla mağlup etti.

Mücadeleden sonra siyah-beyazlı ekibin çalıştırıcısı Valerien Ismael açıklamalarda bulundu.

İşte Ismael'in açıklamaları:

11 kişi bitirdik oyunu, bu kadar basit geçen haftadan buraya gelişen. İkinci yarı aynı şeyleri yaşadık, biraz da düştük bunu istememiştim. Geçen sezon ki Adana Demirspor maçının hissini anladım, 3-3'e gelen maçı. Ben bu oyunu görmek istemiyorum. Mantalitemiz değişti.

Değişiklik konusu benim kararım, bazen bazı şeyleri yapmak hislerle ilgili, dengeyi korumak önemli. Değişiklik kararı tamamen benim kararım.

İsim konusunda konuşmuyorum, perde arkasında çalışıyoruz. Ceyhun Bey çalışıyor, takımımıza fayda sağlamak istiyoruz. Transfer döneminin bitmesine doğru hamleler yapabiliriz.