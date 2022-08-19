Beşiktaş'ta transfer çalışmaları aralıksız devam ediyor.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Isak Hien olmadı! Kartal rotayı Koray Günter'e çevirdi!
Savunma hattına takviye yapmak isteyen Beşiktaş harekete geçti. Daha önce de ilgilendiği Koray Günter ile tekrar ilgilenmeye başlayan siyah-beyazlı ekip, transferi bitirmek istiyor. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Siyah-beyazlılar özellikle stoper mevkii için girişimlerini hızlandırdı.
Listenin ilk sırasındaki isim olan Isak Hien'in Verona ile el sıkıştığı haberlerinin ardından yönetim rotasını Koray Günter'e çevirdi.